В Дубае туристический автобус попал в аварию: 15 жертв

Еще пять человек получили тяжелые ранения. При этом национальности пассажиров пока не сообщаются.

Полиция и спасатели работают на месте ДТП в Дубае Dubai Police / Twitter

Пятнадцать человек погибли в результате крупной дорожной аварии с участием туристического автобуса в Дубае. Об этом сообщает полиция эмирата в Twitter в четверг, 6 июня.

Авария произошла сегодня вечером на шоссе Шейха Мохаммеда бин Зайеда. Еще пять человек, находившихся в автобусе, получили тяжелые ранения. Всего в транспортном средстве с оманскими номерами находился 31 пассажир.

При этом национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Напомним, на этой неделе в Пакистане микроавтобус врезался в грузовик. Тогда 14 человек погибли и еще семеро получили ранения.

Ранее в Мексике в результате столкновения автобуса и грузовика погибли не менее 23 человек и 30 получили травмы. Большинство погибших были паломниками.

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