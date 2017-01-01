У берегов Франции перевернулось судно со спасателями: трое погибших

Спасательный катер вышло на помощь лодке с рыбаками, но перевернулось из-за шторма. Четверо спасателей смогли доплыть до берега.

Из-за бури Мигель у западного побережья Франции перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа из семи, сообщает BBC.

По информации издания, 7 июня судно спасателей вышло на помощь лодке с рыбаками, пострадавшей в результате шторма.

Синоптики зафиксировали скорость ветра 129 км/ч.

Отмечается, что катер спасателей перевернулся на расстоянии около 800 м от берега.

Четверым из семи членов экипажа на борту удалось доплыть до берега.

Три вертолета и около 60 пожарных отправились на поиски тел трех погибших членов команды.

Также сообщается, что в связи со штормом в десяти французских департаментах был зафиксирован оранжевый уровень опасности, на западе страны были приостановлены железнодорожные перевозки.

Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии затонуло грузовое судно, погибли 17 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet