У берегов Франции перевернулось судно со спасателями: трое погибших
Из-за бури Мигель у западного побережья Франции перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа из семи, сообщает BBC.
По информации издания, 7 июня судно спасателей вышло на помощь лодке с рыбаками, пострадавшей в результате шторма.
Синоптики зафиксировали скорость ветра 129 км/ч.
Отмечается, что катер спасателей перевернулся на расстоянии около 800 м от берега.
Четверым из семи членов экипажа на борту удалось доплыть до берега.
Три вертолета и около 60 пожарных отправились на поиски тел трех погибших членов команды.
Также сообщается, что в связи со штормом в десяти французских департаментах был зафиксирован оранжевый уровень опасности, на западе страны были приостановлены железнодорожные перевозки.
Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии затонуло грузовое судно, погибли 17 человек.
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