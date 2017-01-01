Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС за Brexit

Комментариев: 0
Политик пообещал не выплачивать ЕС отступные в 44 млрд долларов без удовлетворяющей Британии сделки.
Кандидат на пост премьера Великобритании Борис Джонсон
Кандидат на пост премьера Великобритании Борис Джонсон

Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому Союзу отступные в 44 млрд долларов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон, сообщает The Guardian.
 
"Я думаю, что наши друзья и партнеры должны понять, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий", – заявил политик.
 
Напомним, Джонсон занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй. Он ушел в отставку из-за несогласия с основными положениями предложенного ей проекта соглашения по Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь