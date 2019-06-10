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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

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Вертолет упал на крышу офисного небоскреба на Манхэттене. Жертвой крушения стал один человек.

Вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания в центре Нью-Йорка, сообщило пожарное управление города в понедельник, 10 июня.
 
В результате столкновения произошел пожар на крыше здания. На борту вертолета находился один человек, он погиб. Здание было эвакуировано.
 
Губернатор Эндрю Куомо заявил, что признаков терроризма не было. По его словам, вертолет, похоже, совершил аварийную посадку.

На месте катастрофы ведутся спасательные работы.



В Сети появился ролик с моментом столкновения вертолета с небоскребом на Манхэттене. На кадрах видно, как пилот испытывает трудности с управлением вертолетом в тяжелых погодных условиях. 



Напомним, 29 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человека. Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.

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Теги: Нью-Йорк, видео, вертолет, крушение, Манхеттен
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Источник: korrespondent.net

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