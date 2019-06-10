Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет упал на крышу офисного небоскреба на Манхэттене. Жертвой крушения стал один человек.
Вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания в центре Нью-Йорка, сообщило пожарное управление города в понедельник, 10 июня.
В результате столкновения произошел пожар на крыше здания. На борту вертолета находился один человек, он погиб. Здание было эвакуировано.
Губернатор Эндрю Куомо заявил, что признаков терроризма не было. По его словам, вертолет, похоже, совершил аварийную посадку.
На месте катастрофы ведутся спасательные работы.
На месте катастрофы ведутся спасательные работы.
I don’t see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt— Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) June 10, 2019
В Сети появился ролик с моментом столкновения вертолета с небоскребом на Манхэттене. На кадрах видно, как пилот испытывает трудности с управлением вертолетом в тяжелых погодных условиях.
787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019
Напомним, 29 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человека. Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.
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