В порту Махачкалы взорвался и горит танкер

При перекачивании нефтепродуктов произошел взрыв газо-воздушной смеси с последующим пожаром. Есть погибшие и раненые.

В порту г. Махачкала (республика Дагестан, РФ) рано утром 11 июня при перекачивании нефтепродуктов произошел взрыв на танкере с последующим пожаром, сообщает МЧС России.

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По данным российских СМИ, во время инцидента погибли от одного до двух человек, трое госпитализированы (один в крайне тяжелом состоянии с ожогами 95% тела), еще один считается пропавшим без вести.

В настоящий момент на танкере продолжается пожар, к тушению привлечены 57 человек. По информации МЧС РФ, угрозы загрязнения воды нефтью нет.

Как сообщалось 14 мая, появилось полное видео трагедии в Шереметьево.