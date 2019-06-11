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Ядерное разоружение зашло в тупик - Берлин

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В Стокгольме собрались главы МИД 16 стран, которые не обладают ядерным оружием и выступают за его уничтожение.
Глава МИД Германии Хайко Маас
Глава МИД Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече 16 глав МИД, которая проходит в Стокгольме во вторник, 11 июня, заявил о кризисе в вопросе ядерного разоружения, сообщает Укринформ.
 
 
"Разоружение и нераспространение ядерного оружия находятся в кризисе. Это угроза миру во всем мире, и мы должны противостоять негативной тенденции", - заявил министр.
 
Он отметил, что без Договора о нераспространении ядерного оружия у многих стран сегодня было бы ядерное оружие, поэтому его надо всеми силами не только сохранить, но и укрепить. Также он считает, что государства, обладающие ядерным оружием, должны выполнить свои обязательства по дальнейшему разоружению, и следует помешать большему количеству государств обладать ядерным оружием.
 
"В следующем году состоится Конференция по рассмотрению действия ДНЯО, и нам нужен четкий план согласования для укрепления архитектуры нераспространения", - напомнил Маас.
 
Отмечается, что договор с его тремя угловыми моментами - нераспространения, разоружения и мирное использование - лежит в основе архитектуры контроля над ядерными вооружениями, и Германия обещает работать на международном уровне над сохранением документа.
 
Отмечается, что на встречу собрались главы МИД Аргентины, Эфиопии, Германии, Финляндии, Индонезии, Японии, Иордании, Канады, Казахстана, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании и Южной Кореи.
 
В конференции участвуют государства, не обладающие ядерным оружием, которые объединены целью создания мира, свободного от ядерного оружия, хотя и преследуют взамен различные подходы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. На это в Кремле заявили, что "было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия".

Также СМИ сообщали что Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.

 

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Теги: Германия, безопасность, ядерное оружие, Стокгольм, разоружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VikaGraum    11.06.2019, 16:01
Оценка:  0
VikaGraum
Совсем отказываться от ЯО нельзя. Оно должно быть, например, для защиты от астероидов. Правильно рассчитанный ядерный взрыв может придать астероиду дополнительное вращение и увести его с опасной для нас траектории.
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