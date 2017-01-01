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Атака на танкеры: Совбез ООН проведет заседание

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Встреча Совета Безопасности ООН будет проходить за закрытыми дверями. Дипломаты обсудят ситуацию в Оманском заливе.
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
Getty Images

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в четверг, 13 июня.

Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры.

"Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство, – сказал дипломат. – Правительство США оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию".

Ранее в четверг стало известно, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека.

Это не первый случай нападения на танкеры. 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре судна различных стран стали объектами атаки. Позже Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

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Теги: судно, корабль, корабли, нападение, танкер, атака, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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