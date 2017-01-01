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Соцсети смеются над сообщением Трампа в Twitter

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Пользователи соцсетей смеются из-за твита Трампа, в котором он рассказывает о встрече с мировыми лидерами, в том числе "принцем китов".
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп вновь породил волну шуток и фотожаб в соцсетях из-за твита, в котором он рассказывает о встрече с мировыми лидерами, в том числе "принцем китов". Об этом сообщает The Guardian.

В твите от 13 июня Трамп похвастался, что во время последней зарубежной поездки общался с "иностранными правительствами" ежедневно. "Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши", - написал он.

 Сообщение Трампа
 

Киты в твите Трампа появились в результате некорректного написания слова Уэльс, ведь на английском эти два слова различаются в написании всего одной буквой – Wales и whales. В результате встреча с принцем Уэльским Чарльзом превратилась во встречу с "принцем китов".

И хотя Трамп быстро отреагировал и удалил сообщение, заменив его новым без ошибки, соцсети уже было не остановить.

"Первые фото с встречи Трампа с принцем китов" - написала пользовательница Хейзел Шеринг.

 
"Принц китов".
 
 
Кое-кто даже предложил изменить флаг Уэльса, а кто-то пошутил, что Трамп перепутал принца с дофином (еще одна игра слов – написание слов "дофин (наследник французского престола) и "дельфин" тоже похожи).
 

Ранее сообщалось, что СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год. Также Корреспондент писал о том, что два фото в Twitter поставили диагноз тысячам людей.

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Теги: казус, ошибка, twitter, соцсети, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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