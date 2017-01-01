Интерпол задержал пять подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

Подозреваемых в организации терактов на Шри-Ланке задержали на Ближнем Востоке и экстрадировали на родину.

Пятеро подозреваемых в причастности к организации теракта на Шри-Ланке 21 апреля, находившиеся в розыске по линии Интерпола, задержаны на Ближнем Востоке и экстрадированы на родину, говорится в релизе международной организации в пятницу, 14 июня.

"Один из предполагаемых организаторов терактов на Шри-Ланке был задержан после публикации уведомления с красным уголком Интерпола. Ахамед Милан Хаяту Мохамед (Ahamed Milhan Hayathu Mohamed), гражданин Шри-Ланки в возрасте 29 лет, разыскиваемый по обвинению в терроризме и убийствах, сегодня был экстрадирован на Шри-Ланку вместе с четырьмя другими подозреваемыми после их задержания на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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