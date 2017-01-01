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Стали известны доходы Иванки Трамп в 2018 году

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В 2018 году дочь Дональда Трампа Иванка получила около 5 миллионов долларов доходов от бизнеса.
Дочь американского президента Иванка Трамп
Дочь американского президента Иванка Трамп

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп в прошлом году получила около 4 миллиона долларов дохода от cвоей доли в принадлежащем ее отцу отеле Trump International в Вашингтоне. Об этом сообщил Axios в пятницу, 14 июня.
 
При этом доходы Иванки от траcта, которому принадлежит ее линия брендовой одежды, ювелирных изделий и других товаров, cократились по cравнению с 2017 годом: c 5 до 1 миллиона долларов.
 
Совокупный доход Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, который также работает советником американского президента, составили в 2018 году как минимум 28 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что у Иванки Трамп оказалось другое имя. В прошлом году дочь Трампа нарушила правила Белого дома: она вела служебную переписку через личную почту.

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Теги: доходы, Трамп, доход, Иванка Трамп
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Источник: korrespondent.net

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