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Иран грозится выйти из ядерной сделки

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Глава государства потребовал "положительные сигналы" от других стран подписавших договор.
Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении свернуть выполнения своих обязательств по ядерной сделки, если другие подписавшие стороны не будут показывать "позитивные сигналы". Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Reuters.

На Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Рухани заявил, что Иран не может придерживаться ядерного соглашения в одностороннем порядке.

"Необходимо, чтобы все стороны этого соглашения внесли свой вклад в его восстановление", - заявил президент Ирана.

Он также добавил, что в Иране хотят видеть "положительные сигналы" от других стран подписавших договор, включая РФ, Китай, Британию, Францию и Германию.

В мае стало известно, что Иран в четыре раза увеличил степень обогащения урана.

Напомним, в начале июня государственный секретарь США Помпео назвал условие для новой сделки с Ираном. Сообщалось, что США готовы заключить с Ираном новое соглашение при условии гарантии, что эта страна не будет производить ядерное оружие. 

 

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, ядерна програма
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Источник: korrespondent.net

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