В столице Сомали прогремел взрыв: 11 человек погибли

Взорвалась бомба, заложенная в машине в правительственном квартале: погибли 11 человек и еще 25 получили ранения.

В Могадишо (столица Сомали) в рекзультате взрыва погибли 11 человек, еще 25 ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация Аш-Шабаб. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 15 июня.

В центре Могадишо взорвалось устройство, которое было заложено в машину, припаркованную у парламентского комплекса. Еще одна бомба взорвалась около аэропорта, но при втором взрыве никто не пострадал.

Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка Аш-Шабаб, которую связывают с Аль-Каидой.

Напомним, что ранее из-за взрывов в отелях, церквях и других местах на Шри-Ланке погибло 290 человек. Позднее выязнилось, что двое из террористов-смертников, устроивших атаки, были сыновьями зажиточного местного бизнесмена.

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