Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аргентина и Уругвай полностью остались без света

Комментариев: 0
Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 миллионов жителей.
Уругвай и Аргентина "погасли"
Уругвай и Аргентина "погасли"
В воскресенье, 16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии, сообщили в энергокомпании Edesur.
 
Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.
 
BBC сообщает, что отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.
 
Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.
 
Напомним, что в апреле в Венесуэле более 20 штатов остались без электричества.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Аргентина, электроэнергия, Уругвай, Южная Америка, электричество, отключение электричества
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь