Аргентина и Уругвай полностью остались без света
Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 миллионов жителей.
В воскресенье, 16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии, сообщили в энергокомпании Edesur.
Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.
BBC сообщает, что отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.
Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.
Напомним, что в апреле в Венесуэле более 20 штатов остались без электричества.
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