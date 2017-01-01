Аргентина и Уругвай полностью остались без света

Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 миллионов жителей.

В воскресенье, 16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии, сообщили в энергокомпании Edesur.

Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.