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Трамп отреагировал на названный в его честь поселок на Голанах

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Лидер США поблагодарил премьера Израиля, побывавшего на церемонии открытия знака с названием Высоты Трампа.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп


Президент США Дональд Трампа прокомментировал в Twitter новость о том, что в Израиле назвали поселок на Голанах в его честь.

Американский лидер поблагодарил израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху, который побывал на церемонии открытия знака с названием Высоты Трампа на месте, где вскоре расположится поселок.

"Спасибо Нетаньяху и Израилю за эту большую честь", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах.

Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

В марте Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН и ЕС.

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Теги: Израиль, Трамп, Дональд Трамп, Голанские высоты
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Источник: korrespondent.net

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