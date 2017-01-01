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В Перу за день попросили убежища почти пять тысяч венесуэльцев

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Всего, по оценкам ООН, из-за экономического кризиса из Венесуэлы выехали 4 миллиона беженцев и мигрантов.
Из Венесуэлы массово бегут люди
Из Венесуэлы массово бегут люди
Getty Images

За несколько последних дней границу в Перу пересекли тысячи граждан Венесуэлы, несмотря на введение суровых мер в отношении мигрантов без паспортов или виз. Как сообщает Reuters, в очередях на пограничном контрольно-пропускном пункте в Тумбесе в субботу стояли тысячи людей. В ООН сообщили, некоторые из них несколько недель шли пешком до Перу.

Кроме того сообщается, что 14 июня в Перу было зарегистрировано рекордные 4 т. 700 заявлений о предоставлении убежища. Всего в тот день въехали в страну более 8 тыс. венесуэльцев.

Согласно новым правилам, введенным 15 июня, мигранты должны иметь паспорта и визы до прибытия в Перу. Прежде, чем новые правила пересечения перуанской границы вступили в силу, тысячи венесуэльцев отправились на границу с Перу в надежде спастись от кризиса в своей стране.

Всего, по оценкам ООН, из-за экономического кризиса из Венесуэлы выехали 4 миллиона беженцев и мигрантов.

Напомним, в Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием финансовых и экономических санкций против страны. Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году.

 

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Теги: Венесуэла, беженцы, Перу, убежище, Политическое убежище, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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