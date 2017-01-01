Макрон против полного выхода РФ из Совета Европы

Франция поддерживает сохранение санкций против Москвы, но не относит к их числу ограничение прав российской делегации в ПАСЕ.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против полного выхода РФ из Совета Европы. Об этом французский лидер заявил 17 июня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, ограничение прав делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы нельзя рассматривать как санкции за агрессию против Украины.

"Есть вопрос санкций относительно России. И здесь Франция придерживается своей линии, чтобы эти санкции продлевать, пока не будут выполнены условия. Но что касается принадлежности к Совету Европы, это не должно рассматриваться как санкции. Потому что от этих санкций страдает не государство, а граждане России", - отметил Макрон.

Он напомнил, что участие РФ в Совете Европы позволяет гражданам этой страны подавать иски против Москвы при нарушении их прав.

"Если Россия выйдет, будет исключена из Совета Европы, это будет невозможно. Именно потому с председательствованием Финляндии (в Совете Европы – ред.) мы начали процесс консультаций, чтобы вернуть в полной мере Россию, чтобы она могла, во-первых, платить взносы, при этом не действовать в качестве активного члена", - указал президент Франции.

Ранее Макрон заявил, что между европейскими странами и Россией должна продолжаться "стратегическая дискуссия".

Как сообщал Корреспондент.net, в мае более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы приняли решение открыть путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Киев раскритиковал данную инициативу, а в МИД Украины заявили, что пересмотрят отношение к ведомству, в случае возвращения российской делегации.

Напомним, Россия с 2014 года лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на востоке Украины и аннексии Крыма.

На заседании в 2018 году, как и в 2017 году, ассамблея не стала возвращать РФ право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

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