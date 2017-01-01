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В Польше наградили украинского водителя, спасшего людей во время массового ДТП

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Семья Андрея Сыроватского получила в подарок недельное путешествие на польский курорт .
Семья героя приняла награду
Семья героя приняла награду
скриншот из видео

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Местный совет польского воеводства наградил водителя-украинца, спасшего людей из автомобилей, которые горели во время масштабного ДТП, произошедшего на трассе недалеко от города польского Щецин.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Семья Андрея Сыроватского получила в подарок недельное путешествие на польский курорт. 

Напомним, 9 июня водитель грузовика вблизи Щецина не успел затормозить и ударил семь авто. От удара некоторые машины загорелись. Шесть человек погибли, десять выжили.

Как сообщалось 10 июня, в Польше на трассе недалеко от города Щецин  водитель грузовика не успел затормозить и ударил семь авто, в результате чего погибли шесть человек, десять выжили. Пострадавших спасал водитель из Украины.

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Теги: Польша, ДТП, авария
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