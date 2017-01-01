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В Индонезии 15 человек погибли при крушении судна

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Причиной кораблекрушения стали сильные волны, а также перегруженность судна, на котором находились около 50 человек.
Трагедия произошла у северо-восточного побережья острова Ява
Трагедия произошла у северо-восточного побережья острова Ява
AP

В Индонезии 15 человек погибли и еще трое пропали без вести в результате крушения пассажирского судна около северо-восточного побережья острова Ява. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя местной полиции Франса Барунга Мангеры во вторник, 18 июня.

По его словам, "спасатели утром обнаружили тела 13 погибших". Полицейский также уточнил, что "продолжается поиск еще трех пассажиров". Всего же на борту небольшого судна находились около 50 человек.

По предварительной версии, причиной случившегося стали сильные волны, а также перегруженность корабля.

В начале июня стало известно, что у берегов Индонезии потерпело крушение грузовое судно. Тогда пропали без вести 17 человек.

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Теги: Индонезия, судно, корабль, погибли, погибшие, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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