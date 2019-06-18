"Начнет общение с правильных фраз": у Путина отреагировали на возможную встречу с Зеленским

В РФ уверенны, что российский президент найдет правильные слова на встрече.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин найдет, что сказать украинскому гаранту при встрече.

Об этом информирует ТАСС.

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Песков отметил, что слышал заявление Зеленского о том, что он скажет на встрече Путину. В РФ уверенны, что российский президент найдет правильные слова на встрече.

У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз, - указал Песков.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма. Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

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