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"Начнет общение с правильных фраз": у Путина отреагировали на возможную встречу с Зеленским

Комментариев: 5
В РФ уверенны, что российский президент найдет правильные слова на встрече.
У Путина рассказали о возможной встрече с Зеленским
У Путина рассказали о возможной встрече с Зеленским
facebook.com/Putin.President

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин найдет, что сказать украинскому гаранту при встрече.

Об этом информирует ТАСС.

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Песков отметил, что слышал заявление Зеленского о том, что он скажет на встрече Путину. В РФ уверенны, что российский президент найдет правильные слова на встрече.

У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз, - указал Песков.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма. Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

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Теги: Россия, РФ, Песков, путин, Зеленский
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    18.06.2019, 14:05
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НУ ВО ПЕРВЫХ ВСТРЕЧА ПУТИНА С КЛОУНОМ , ЭТО УЖЕ ИЗ МИРА ФАНТАСТИКИ .....)))
О ЧЁМ МОЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ С ХОЛОПОМ , КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ ?
РАЗГОВАРИВАТЬ НУЖНО С ХОЗЯЕВАМИ УКРОПНОЙ КОЛОНИИ , С ВАШИНГТОНОМ .....)))
LifeStriker    18.06.2019, 13:25
Оценка:  -1
LifeStriker
Правильные фразы - Я ХУТИН ПУЙ СТАНОВЛЮСЬ НА КОЛЕНИ И ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЗАБЕРАЙТЕ КРЫМ ОБРАТНО И ДОНБАС , ГАД УКРАИНЕ 40 лет БЕСПЛАТНО КАК КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТО ЧТО ХУТИН ПУЙ ДИБИЛ
LifeStriker    18.06.2019, 13:26
Оценка:  -1
LifeStriker
ГАЗ УКРАИНЕ 40 лет БЕСПЛАТНО КАК КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТО ЧТО ХУТИН ПУЙ ДИБИЛ )))
tulchanin    18.06.2019, 13:36
Оценка:  -5
tulchanin
И каждому украинцу по мильёну $ а "LifeStriker"у аж два ! Точно точно, та и скажет !
WTF2wtf    18.06.2019, 13:40
Оценка:  +1
WTF2wtf
Это было бы нормально для человека с совестью, для человека, который хочет искупить свои грехи ...
Но это же упоротое Ху-й-ло, которое начало войну против нашей страны и сравшее на все и всех (особенно на оккупированный им Донбасс)
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