"Начнет общение с правильных фраз": у Путина отреагировали на возможную встречу с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин найдет, что сказать украинскому гаранту при встрече.
Об этом информирует ТАСС.
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Песков отметил, что слышал заявление Зеленского о том, что он скажет на встрече Путину. В РФ уверенны, что российский президент найдет правильные слова на встрече.
У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение [с Зеленским] когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он [президент РФ] тоже начнет общение с правильных фраз, - указал Песков.
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и аннексии Крыма. Глава государства также выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.
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О ЧЁМ МОЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ С ХОЛОПОМ , КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ ?
РАЗГОВАРИВАТЬ НУЖНО С ХОЗЯЕВАМИ УКРОПНОЙ КОЛОНИИ , С ВАШИНГТОНОМ .....)))
Но это же упоротое Ху-й-ло, которое начало войну против нашей страны и сравшее на все и всех (особенно на оккупированный им Донбасс)