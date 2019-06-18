В Польше заявили, что Украина является для них большой угрозой

Главная проблема, по словам Колодзейчака, заключается в украинских рабочих.

Польский политик Михал Колодзейчак заявил, что Украина является наибольшей угрозой для Польши. Об этом пишет издание Gazeta Polska Codziennie, передает УНН.

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Политик указывает, что нужно остановить наплыв украинских работников, так как они забирают рабочие месте поляков. По плану Колодзейчака, если украинцы уедут, то их заменят поляки, которые вернутся из Западной Европы.

Если же поток рабочих из Украины не остановить, то в городах Польши появятся украинские районы.



Ранее сообщалось, что местный совет польского воеводства наградил водителя-украинца, спасшего людей из автомобилей, которые горели во время масштабного ДТП, произошедшего на трассе недалеко от города польского Щецин. Семья Андрея Сыроватского получила в подарок недельное путешествие на польский курорт.

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Напомним, 9 июня водитель грузовика вблизи Щецина не успел затормозить и ударил семь авто. От удара некоторые машины загорелись. Шесть человек погибли, десять выжили.

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