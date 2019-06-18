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В Италии умерла старейшая европейка

Комментариев: 1
Женщина объясняла свое долголетие верой в Бога, правильным питанием и трезвым образом жизни.

Старейшая жительница Европы Мария-Джузеппе Робуччи умерла в Италии, долгожительнице было 116 лет и 90 дней. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает Daily Mail.

Мария-Джузеппе родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей. Ее муж скончался в 1982 году.

В интервью женщина объясняла свое долголетие верой в Бога, правильной диетой и трезвым образом жизни.

"Ешьте мало и только здоровую пищу, ни капли вина и ни сигареты во рту", - говорила она.

 

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Грейс Джонс, которая 60 лет ежедневно пила виски, дожила до 112 лет

Напомним, старейшей жительницей Земли была признана японка Кане Танака

 

 

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Теги: Европа, Италия, долголетие, долгожитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0958    18.06.2019, 22:57
Оценка:  -1
Ira0958
Всё верно, не бухай и не соси!!!)))
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