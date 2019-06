В Сети появилось видео зрелищного извержения вулкана в Мексике

Пассажир самолета снял извержение вулкана Попокатепетль в Мексике. Зрелищные кадры опубликовало издание ABC News в Twitter.

Пепел и дым от проснувшегося вулкана выбрасывалмсь на высоту до 5 км. Вулкану присвоен средний уровень угрозы.

VOLCANO SUNRISE: An airline passenger captured this majestic footage of Mexico’s Popocatépetl volcano spewing ash miles into the sky.



Officials urged residents to be cautious and avoid the area. https://t.co/bvMehsZT02 pic.twitter.com/4u1ZNOlFAa