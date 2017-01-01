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В Сети появилось видео зрелищного извержения вулкана в Мексике

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Видео снято из окна авиалайнера, который пролетал неподалеку.
Местные жители об извержении были предупреждены заранее и эвакуированы
Местные жители об извержении были предупреждены заранее и эвакуированы
Скриншот видео

Пассажир самолета снял извержение вулкана Попокатепетль в Мексике. Зрелищные кадры опубликовало издание ABC News в Twitter.

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Пепел и дым от проснувшегося вулкана выбрасывалмсь на высоту до 5 км. Вулкану присвоен средний уровень угрозы.

Пользователи социальной сети Twitter эмоционально отреагировали на видеоролик, назвав извержение “пугающей силой природы“ и “разрушительной красотой“.

Ранее сообщалось о том, что на 90 километров протянулся шлейф пепла от вулкана на Камчатке. Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра над уровнем моря.

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Теги: Мексика, вулкан, видео, Попокатепетль
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