Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК



Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского Союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.



"Было проведено полное обсуждение кандидатур с учетом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европарламенте. Ни у одного из кандидата нет большинства, говорить об именах пока преждевременно", - сказал Туск.

Дискуссия продолжится на внеочередном саммите, который состоится 30 июня.

Напомним, мандат нынешней Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера истекает в октябре. Решение по кандидатуре нового главы ЕК планировалось принять на сегодняшнем саммите.

По его словам, ни за одного из кандидатов не было большинства голосов.