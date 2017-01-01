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Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК

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Дискуссия государств и правительств стран ЕС продолжится на внеочередном саммите, который состоится 30 июня.
Глава Евросовета Дональд Туск
Глава Евросовета Дональд Туск

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского Союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии. 
 
По его словам, ни за одного из кандидатов не было большинства голосов.

"Было проведено полное обсуждение кандидатур с учетом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европарламенте. Ни у одного из кандидата нет большинства, говорить об именах пока преждевременно", - сказал Туск.
 
Дискуссия продолжится на внеочередном саммите, который состоится 30 июня.
 
Напомним, мандат нынешней Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера истекает в октябре. Решение по кандидатуре нового главы ЕК планировалось принять на сегодняшнем саммите.
 
В ближайшие месяцы в Евросоюзе также должны быть назначены новые председатели Евросовета, Европарламента и Европейского Центробанка, а также новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Теги: ЕС, Еврокомиссия, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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