Европа готовится к рекордной жаре

Температура в континентальной Европе превысит 32 градуса. В самых жарких районах ожидают температуру выше 40.

Страны Европы готовятся к потенциально опасной жаре. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 21 июня.

Из-за высокого давления над центральной Европой и шторма над Атлантическим океаном синоптики ожидают, что горячий циклон из Африки начнет двигаться на север.

Во Франции ожидают температуры от 35 до 40 градусов, поэтому министр здравоохранения Аньес Бузин предупредила местные власти и больницы быть в полной готовности - прошлогодняя жара за июль и август унесла на 1500 жизней больше, чем обычно.

Метеорологи в Германии говорят, что существует 50% вероятность, что температура поднимется выше 40 градусов.

"Пожилые люди и дети находятся в наибольшей опасности. Пребывание на улице стоит сократить во время самых жарких периодов, чтобы уменьшить риск заболеть", - советуют медики.

Напомним, что ранее в Индии из-за аномальной жары погибли 70 человек.

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