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Россия хочет обойти персональные санкции ЕС через решение ПАСЕ

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Четыре члена новой российской делегации не могли въезжать в ЕС из-за персональных санкций, но смогут обойти этот запрет, если ПАСЕ позволит вернуться российской делегации.
Россия пытается обойти персональные санкции ЕС
Россия пытается обойти персональные санкции ЕС
112.ua

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24 июня могут принять резолюцию, которая не только позволит российской делегации вернуться в ПАСЕ в одностороннем порядке, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции ЕС. Об этом со ссылкой на литовского депутата Эмануэлиса Зингериса сообщает Европейская правда в воскресенье, 23 июня.

"Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС", - заявил Зингерис.

Депутат подчеркнул, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений, продолжает агрессивное поведение в отношении Украины, держит украинских моряков в тюрьме и незаконно выдает российские паспорта жителям Донбасса.

Зингерис призвал членов ПАСЕ не поддерживать резолюцию, чтобы не позволить России вернуться в ПАСЕ и таким образом подорвать авторитет организации.

Напомним, что ранее Россия сформировала делегацию для участия в сессии ПАСЕ. 

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Теги: ЕС, ПАСЕ, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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