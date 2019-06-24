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Канадская авиакомпания забыла спящую пассажирку в самолете

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Женщина уснула во время рейса, а сотрудники авиакомпании не заметили ее и отправили самолет на стоянку.
Женщина уснула в самолете и ее не заметили стюарды
Женщина уснула в самолете и ее не заметили стюарды

Работники авиакомпании Air Canada не заметили пассажирку Тиффани Адамс, которая уснула во время рейса из Квебека в Торонто, и отправили самолет на стоянку вместе с ней. Об этом сообщает издание Global News в понедельник, 24 июня.

Рядом с женщиной никто не сидел, не заметили ее и стюарды.

"Я проснулась около полуночи, через несколько часов после приземления, ужасно замерзшая и до сих пор с застегнутым ремнем безопасности в абсолютной темноте", - рассказала Адамс.

Женщина попыталась позвонить своим друзьям и родным, но ее телефон разрядился. Она попробовала зарядить телефон, но в самолете не было электричества.

"Я пыталась сконцентрироваться на дыхании и контролировать паническую атаку, пока пробовала зарядить телефон от каждого USB разъема, который могла найти", - продолжила Тиффани.

Она пробовала позвать на помощь используя рацию в кабине пилота, но она также не работала. Она даже смогла открыть выход из самолета, но не смогла спуститься, так как он находился на 15-метровой высоте.

Она пыталась найти веревку, по которой можно было бы спуститься, но ее тоже не оказалось.

Адамс использовала найденный фонарик, чтобы подать сигнал из иллюминатора и в итоге привлекла внимание сотрудника аэропорта, который помог ей спуститься. Агенты авиалинии предложили женщине подвезти ее домой, а также дважды звонили с извинениями.

Напомним, что ранее женщина открыла аварийный выход самолета вместо туалета.

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Теги: самолет, курьез, инцидент, пассажир, конфуз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    24.06.2019, 16:55
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Я уже когда то читал о подобном. Там работники авиакомпании накормили женщину и предложили ей билет на обратный рейс.
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