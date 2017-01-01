Илон Маск назвал главную проблему человечества

Старение и сокращение населения мира станут реальной проблемой к 2050 году, считает предприниматель.



Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в Twitter своим мнением по поводу судьбы человечества в 2050 году.



По словам предпринимателя, настоящая проблема заключается в том, что население Земли стареет и сокращается.



Маск считает, что проблема перенаселенности человечеству не угрожает, так как к 2050 году число пожилых людей превысит количество молодых.



По мнению основателя SpaceX, демографический график населения будет похож на перевернутую пирамиду: людей старшего возраста будет больше, а молодых – меньше.



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