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Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших возросло

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В результате взрывов в Казахстане погибли три человека, еще 165 - пострадали. У них были диагностированы травмы легкой и средней тяжести.
Взрывы на арсенале в Арыси
Взрывы на арсенале в Арыси
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Число погибших в результате взрывов в Казахстане на складах в воинской части увеличилось до трех человек. Об этом сообщил в среду официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает Nur.kz.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области страны, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы. В результате взрывов пострадали 165 людей.

По данным местных властей, после взрывов на улицах Арыси было собрано 70 неразорвавшихся снарядов, причем многие их них обнаружили в домах.

Напомним, в военной части казахского города Арысь 24 июня произошли взрывы на складе боеприпасов. По меньшей мере 46 человек пострадали, два человека погибли. Власти эвакуировали население города Арысь. Также в сети появилось видео взрывов.

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Теги: Казахстан, Арсенал, боеприпасы, взрыв, склад
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Источник: korrespondent.net

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