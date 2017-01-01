В ДТП в Турции погибли 10 нелегальных мигрантов

Инцидент произошел недалеко от границы с Грецией. О национальной принадлежности погибших и пострадавших пока не сообщается.

По меньшей мере 10 нелегальных мигрантов погибли и 30 пострадали в результате ДТП на северо-западе Турции в провинции Эдирне. Об этом сообщил 26 июня губернатор этого региона Экрем Джанальп.

"Около 4:45 утра в уезде Мерич жандармы приказали подозрительной машине остановиться. Водитель не подчинился и начал набирать скорость, чтобы скрыться. Он не справился с управлением на повороте и врезался в стену магазина. В ДТП погибли 10 нелегалов, 30 мигрантов пострадали", - цитирует губернатора газета Hurriyet.

Инцидент произошел недалеко от границы с Грецией, куда направлялся микроавтобус. О национальной принадлежности погибших и пострадавших пока не сообщается. На месте продолжают работу полицейские. Раненые доставлены в больницу.

Ранее в Турции у берегов курортного района Бодрум затонуло судно с нелегальными мигрантами.

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