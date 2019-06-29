Исландия впервые за 17 лет остановила китобойный промысел

В прошлом году исландские китобойные предприятия выловили 145 финвалов и шесть полосатиков малых.

Китобойные предприятия Исландии объявили о приостановлении китобойного промысла в течение этого лета. В пятницу, 28 июня, одна из двух китобойных компаний Исландии – IP-Utgerd – сообщила, что во время нынешнего летнего сезона ее работники не будут охотиться на океанских млекопитающих.

Такое решение продиктовано тем, что органы власти все больше расширяют прибрежную зону, в которой запрещается проводить китобойный промысел. Поэтому судам компании приходится выходить как можно дальше в море.

Дело в том, что компания IP-Utgerd специализирующихся на ловле малых полосатиков. Эти млекопитающие не очень большие, поэтому выход ради них далеко в открытое море не стоит того. Зато работники компании намерены сосредоточиться на ловле голотурий.

Вторая исландская китобойная компания – Hvalur – объявила еще в начале июня этого года, что ее суда не будут выходить этим летом в море. Руководство компании, специализирующейся на полосатиках финвалах, пояснило свой шаг нехваткой времени для полноценной подготовки, ведь в этом году власти слишком поздно выдали разрешения на проведение китобойного промысла. Кроме того, сейчас наблюдаются существенные проблемы со сбытом продукции китобойного промысла на японском рынке.

Нынешнее приостановление китобойного промысла Исландией произошло впервые за 17 последних лет. В 2018 году исландские китобойные предприятия выловили 145 финвалов и шесть полосатиков малых. Установленные местными властями ежегодные квоты для китобойных компаний составляют 209 финвалов и 217 полосатиков малых. Эти нормы действуют до 2023 года.

Напомним, что в 1986 году Международная комиссия по промыслу китов ввела запрет охоты на китов любого вида. Решение комиссии тогда не поддержали Исландия и Норвегия. Так же на китов охотится и Япония. Японцы объясняют свои действия тем, что в запрете содержится исключение для китобойного промысла в научных целях.

Кроме того, в декабре 2018 года Япония объявила планы выйти из состава комиссии с июля 2019 года возобновить охоту на китов.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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