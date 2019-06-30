В ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии
Лидеры стран Европейского Союза не смогли избрать главу Еврокомиссии. Дональд Туск приостановил саммит.
Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС должны были согласовать кандидатуру нового главы Европейской комиссии. Об этом сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааман в Twitter в ночь на 1 июля.
"Саммит приостановлен его главой. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами стран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", - написал он.
#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed.— Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 30, 2019
Ранее сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс.
Однако страны Вышеградской группы – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия –.выступили против его кандидатуры, поскольку тот в качестве заместителя нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера выступал за санкции против Варшавы и Будапешта.
Однако страны Вышеградской группы – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия –.выступили против его кандидатуры, поскольку тот в качестве заместителя нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера выступал за санкции против Варшавы и Будапешта.
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