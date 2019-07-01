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В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским

Комментариев: 2
Песков заявил, что сначала нужно разобраться в концептуальных подходах украинского президента.
Путин не против встречи с Зеленским
Путин не против встречи с Зеленским
EPA/UPG

В Кремле прокомментировали заявление секретаря СНБО Александра Данилюка касательно вероятности встречи двух президентов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков связывает это заявление с началом переговоров Киева с главарями сепаратистов, передает УНИАН.

В международных отношениях нет ничего невозможного. Вы знаете, что президент Путин полон прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной, - ответил Песков, отвечая на вопрос о вероятности встречи двух президентов.

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Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что и Украине, и России нужен результат встречи, а не ее факт, поэтому нужно изучить все детали.

Встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а здесь мы еще раз возвращаемся к тезису, что пока еще много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах нашего украинского визави к решению актуальных проблем, а именно реализации Минских договоренностей и выхода на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик, - резюмировал Песков.

Песков также ответил на вопрос о том, возможен ли диалог Путина и Зеленского вне “нормандского формата” без посредников.

Путин не исключает никаких контактов априори, не исключает их, он абсолютно готов к контактам, он просто говорит о том, что нам надо, безусловно, сначала понять политику наших собеседников, стратегическую линию, - добавил Песков.

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Он также акцентировал на том, что нужно изучить концептуальные подходы украинского лидера, ведь “имели место заявления, которые были спорными”.

Напомним, Данилюк оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным. Данилюк отметил, что эта встреча не решит всех проблем сразу.

 

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Теги: РФ, Песков, Путин, Зеленский
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Комментариев (2)
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Woodbrother    01.07.2019, 15:23
Оценка:  +6
Woodbrother
россия - недоговороспособная страна. Встречаться с ней контрпродуктивно. Едиснтвенное , что понимает русский фашист - силовое давление. Давить их на фронте как тараканов. Так победим.
zheka-yakob    01.07.2019, 16:00
Оценка:  -6
zheka-yakob
Ё бнутая, на каком фронте ты воюешь с Росcией?
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