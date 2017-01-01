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Старым дизельным авто запретили въезжать в Париж

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Под запрет попали приблизительно третья часть авто. Таким образом местные власти надеются снизить смертность от загрязнения твердыми частицами.
Париж запретил въезд старым дизельным авто
Париж запретил въезд старым дизельным авто
1gai.ru

Власти Парижа запретили в будние дни въезд в город старым дизельным автомобилям, чтобы улучшить качество воздуха и снизить смертность от загрязнения твердыми частицами. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает The Times.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 июля, дизельным автомобилям и грузовикам, выпущенным до 1 января 2006 года, запрещен въезд в Париж с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Также запрет распространяется на мотоциклы и трехколесные транспортные средства, выпущенные до 30 июня 2004 года.

Владельцам автомобилей за нарушение запрета грозит штраф в размере 68 евро, в то время как водители грузовика могут быть оштрафованы до 375 евро.

В целом под запрет попадают 2,7 миллиона транспортных средств, зарегистрированных в Париже и его пригородах, что составляет примерно треть авто региона.

Эти машины по-прежнему смогут ездить в пригороде, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но как только они пересекут кольцевую дорогу Парижа, они нарушат запрет.

Решение об ограничении въезда, принятое после публикации отчета, показывает, что уровень загрязнения в Париже выше, чем в любой другой столице ЕС.

Для соблюдения запрета будут использовать систему видеонаблюдения, чтобы записывать регистрационные номера, проверять возраст транспортных средств и отправлять штрафы.

К 2021 году введут новую систему, которая будет автоматически считывать регистрационные знаки и штрафовать.

Исследование, проведенное Французским национальным институтом здравоохранения, показало, что загрязнение твердыми частицами стало причиной около 2500 преждевременных смертей в Париже в год и еще около 4000 в пригородах.

Напомним, в Берлине частично запретили движение дизельных авто еще в прошлом году.

А в  Дании намерены запретить продажу бензиновых и дизельных авто.

 

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Теги: автомобили, экология, Франция, Париж, запрет, загрязнение воздуха
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Источник: korrespondent.net

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