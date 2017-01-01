В США сгорели девять миллионов литров виски

СМИ оценивают оценивает убытки компании Jim Beam в диапазоне от 90 до 300 миллионов долларов.

В американском штате Кентукки произошел пожар на складе производителя виски Jim Beam, в результате которого сгорели около девяти миллионов литров напитка. Об этом в среду, 3 июля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что пожар начался в городе Версаль (штат Кентукки) в ночь на 3 июля и длился более восьми часов. Его причиной мог стать удар молнии.

"По предварительной информации, пожар начался из-за удара молнии. Мы будем работать с местными властями, чтобы подтвердить причину и оценить убытки". - говорится в заявлении официального представителя Jim Beam Дэна Коэна.

По его словам, уничтоженный в результате пожара виски был "относительно молодым", а инцидент никак не повлияет на отгрузку поставщикам.

В результате пожара никто не пострадал.

Сумму ущерба в компании не назвали, однако Bloomberg оценивает ее в диапазоне от 90 до 300 миллионов долларов.

Jim Beam - самый продаваемый в мире бренд бурбона (американского кукурузного виски). Он был основан в 1795 году.

Стоит отметить, что это не первый крупный пожар на складе Jim Beam. Так, в 2003 году в Кентукки загорелся склад, где хранились огромные бочки с виски марки "бурбон". Тогда сгорело около 19 тысячи баррелей спиртного напитка, что составляло около 2% от общего запаса компании.

Напормним, в июне во Франции сгорели 250 тысяч литров коньяка. Пожар тушили 70 спасателей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet