Бюст Тутанхамона продали на аукционе почти за шесть миллионов долларов
Каменный бюст египетского фараона был продан в ходе торгов аукционного дома Christie's в Лондоне.
Каменный бюст египетского фараона Тутанхамона продали за 5,97 млн долларов на аукционе Christie’s в Лондоне, сообщили представители аукционного дома.
Имя покупателя не называется. Тутанхамон был изображен в образе бога солнца Амона, воплощением которого считался фараон.
До этих торгов статуя находилась в частной коллекции с 1985 года. При этом как именно выставленный на торги лот попал в Европу, неизвестно.
Доказано внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Доказано внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Во время торгов возле офиса Christie’s собралось около 20 протестующих. Напомним, ранее в МИД Египта потребовали от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
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