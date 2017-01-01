Бюст Тутанхамона продали на аукционе почти за шесть миллионов долларов

Каменный бюст египетского фараона был продан в ходе торгов аукционного дома Christie's в Лондоне.

Каменный бюст египетского фараона Тутанхамона продали за 5,97 млн долларов на аукционе Christie’s в Лондоне, сообщили представители аукционного дома.



Имя покупателя не называется. Тутанхамон был изображен в образе бога солнца Амона, воплощением которого считался фараон.







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До этих торгов статуя находилась в частной коллекции с 1985 года. При этом как именно выставленный на торги лот попал в Европу, неизвестно.

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