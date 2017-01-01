Более 33 млн таблеток каптагона по ценам "черного рынка" оцениваются в $660 млн. Полиция ищет причастных к контрабанде.

Партию наркотика обнаружили в трех контейнерах из Сирии

В Греции правоохранители изъяли более пяти тонн синтетического наркотика, известного как каптагон. Это крупнейшая партия этого наркотика среди тех, которые которые когда-либо изымались в мире, сообщает Associated Press в пятницу, 5 июля.

Отмечается, что каптагон особо популярен в арабском мире и используется некоторыми джихадистами перед проведением террористических атак.

Партию наркотика обнаружили в трех контейнерах из Сирии. Всего изъято более 33 млн таблеток каптагона, которые предварительно оцениваются в $660 млн.

Греческие власти продолжает расследование, чтобы найти причастных к контрабанде.

Cмотрите фотогалерею: В Греции задержали рекордную партию синтетического наркотика

Ранее на этой неделе в Украине изъяли партию кокаина весом 400 кг и стоимостью $60 млн. Были задержаны шесть человек – граждане Украины, Нидерландов и Великобритании.

Также была разоблачена деятельность группы, организовавшей канал контрабанды героина из России в Украину.

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