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В Канаде произошло три мощных землетрясения

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Три сильных толчка произошли в течение нескольких минут. Спасатели предупреждают о высокой вероятности повторных землетрясений.
Канаду несколько раз "встряхнуло"
Канаду несколько раз "встряхнуло"

В течение нескольких минут вблизи западного побережья Канады произошло три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6 баллов. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает Геологическая служба США.

Пока информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясений нет. Спасательная служба канадской провинции Британская Колумбия сообщила, что не видит опасности цунами, однако предупредила о высокой вероятности повторных подземных толчков в течение следующих недель.

Напомним, 4 июля также сообщалось о мощном землетрясении у побережья Канады.

Также в этот день произошло землетрясение в 6,4 балла в штате Калифорния. Оно стало самым мощным за много лет в этом регионе.

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Теги: Землетрясения, Канада, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    05.07.2019, 23:10
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Походу Путин начал испытывать сейсмическое оружие...
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