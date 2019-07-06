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Джонсон заявил о готовности к "жесткому" Brexit

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Великобритания покинет Европейский Союз 31 октября с соглашением или без соглашения.
Борис Джонсон
Борис Джонсон

Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готов к выходу из состава Европейского Союза к 31 октября, сообщает The Sunday Telegraph.
 
По его словам, Британия покинет ЕС при наличии соглашения или без него. 
 
"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали", - заявил Джонсон.
 
Политик также добавил, что страхи вокруг "жесткого" Brexit сильно преувеличены. По мнению Джонсона, противники Brexit без сделки не хотят покидать ЕС.
 
Напомним, два года с момента подачи письменного уведомления Великобритании о выходе из ЕС истекли 29 марта. Именно в это время Британия должна было покинуть Евросоюз, однако достигнутые премьер-министром Терезой Мэй соглашения с ЕС не удовлетворили британских депутатов.

В ЕС озвучили единственный вариант Brexit

В связи с этим дата Brexit несколько раз переносилась, и в настоящее время назначена на 31 октября.

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Теги: Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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