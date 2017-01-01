В бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек

На западе Афганистана боевики террористической группировки Талибан совершили нападение на КПП.

В Афганистане боевики напали на пограничный пункт



В округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения Талибан Муллах Гоусудинг и девять других боевиков, сообщает В округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения Талибан Муллах Гоусудинг и девять других боевиков, сообщает Синьхуа

Талибы-повстанцы под руководством Муллаха Гоусудинга атаковали контрольно-пропускные пункты (КПП) в районе Малума. Они спровоцировали ожесточенные бои, которые продолжались в течение нескольких часов.

Еще 15 боевиков и шестеро силовиков получили ранения в перестрелке.

Напомним,в апреле в Афганистане погибли четверо американских военных. Напомним, в мае в Пентагоне опубликовали доклад, согласно которому, в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2018 году погибли по меньшей мере 120 мирных жителей.

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