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На выборах в Греции победила оппозиционная партия

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Греческий премьер-министр поздравил лидера Новой демократии и пообещал передать ему кабинет.
Глава оппозиционной партии Греции Кириакос Мицотакис
Глава оппозиционной партии Греции Кириакос Мицотакис

На досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся в воскресенье, 7 июля, победила ведущая оппозиционная партия Новая демократия во главе с Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по результатам подсчета 96,15% поданных бюллетеней, партия Мицотакиса получила 39,83% голосов. Таким образом политсила будет иметь 158 из 300 мест в однопалатном парламенте страны, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство.

Коалиция левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса получила 31,55% голосов (86 мест).

Ципрас уже признал поражение и заявил, что в понедельник, 8 июля, примет Мицотакиса в своей резиденции и "передаст ему кабинет премьер-министра, как это и полагается в стране с политической культурой". 

Напомним, греческий парламент был распущен после поражения правящего блока во главе с партией СИРИЗА на выборах в Европарламент в мае текущего года.

О проведении досрочных выборов Ципрас сообщил 26 мая.

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Теги: Выборы, Греция, досрочные выборы
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Источник: korrespondent.net

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