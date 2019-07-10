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В Париже объявили о чрезвычайной климатической ситуации

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Руководство французской столицы подчеркивает важность проблемы изменения окружающей среды.
Жара в Париже
Жара в Париже
 
После рекордной жары власти Парижа объявили о чрезвычайной климатической ситуации. Об этом 9 июля сообщил телеканал France 24.

В мэрии Парижа заявили о необходимости придерживаться целей Парижского климатического соглашения, а также объявили о создании "климатической академии" для просвещения граждан по вопросам глобального изменения окружающей среды.

"Париж создал Академию климата. Эти меры направлены на то, чтобы сохранить цель Парижского соглашения, принятого в декабре 2015 года", - отметила помощница мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селия Блауель.

По информации американской неправительственной организации The Climate Mobilization, уже около 650 местных органов власти в различных городах и населенных пунктах во всем мире объявили о чрезвычайной климатической ситуации.

Ранее сообщалось, что британский парламент объявил о чрезвычайной ситуации в окружающей среде и климате.

Напомним, Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
 
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Теги: глобальное потепление, экология, Франция, климат, Париж, изменение климата, экологические проблемы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    10.07.2019, 05:24
Оценка:  0
Колишній-східняк
В Украине после испепеляющей жары наступило сильное, как для лета, похолодание и дожди. И прогнозы утверждают, что надолго.
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