В Париже объявили о чрезвычайной климатической ситуации

В мэрии Парижа заявили о необходимости придерживаться целей Парижского климатического соглашения, а также объявили о создании "климатической академии" для просвещения граждан по вопросам глобального изменения окружающей среды.

"Париж создал Академию климата. Эти меры направлены на то, чтобы сохранить цель Парижского соглашения, принятого в декабре 2015 года", - отметила помощница мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селия Блауель.

По информации американской неправительственной организации The Climate Mobilization, уже около 650 местных органов власти в различных городах и населенных пунктах во всем мире объявили о чрезвычайной климатической ситуации.

Ранее сообщалось, что британский парламент объявил о чрезвычайной ситуации в окружающей среде и климате.

Напомним, Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.