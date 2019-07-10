Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Семь детей погибло от взрыва мины в Сирии

Комментариев: 1
Дети в возрасте от девяти до 13 лет играли на окраине села, когда наткнулись на мину. Их госпитализировали, но спасти не смогли.
Взорвавшаяся мина убила семерых детей
Взорвавшаяся мина убила семерых детей
sana.sy

Семь детей погибли от взрыва мины в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор во вторник, 9 июля. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Отмечается, что инцидент произошел на окраине села, где играли дети. Пострадавших с осколочными ранениями головы, шеи и живота доставили в местную больницу, однако от полученных травм дети скончались, подтвердил агентству директор больницы Мамун Хиза

Погибшим детям было от 9 до 13 лет.

Ранее сообщалось, что США попросили Германию направить наземные войска в Сирию.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, смерть, Сирия, мина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    10.07.2019, 10:01
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Вагнер, твоя работа?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь