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В канцелярии Меркель оценили ее здоровье

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В среду, 17 июля, канцлеру Германии исполнилось 65 лет. Она находится на посту с 2005 года.
Ангеле Меркель исполнилось 65 лет
Ангеле Меркель исполнилось 65 лет
 
Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо и готова остаться на посту до парламентских выборов 2021 года. Об этом 17 июля сообщил в интервью Reuters руководитель ее канцелярии Хельге Браун.
 
"У нее хорошее здоровье", - отметил Браун добавив, что "конечно" она в состоянии выполнять свои обязанности до федеральных выборов в октябре 2021 года.
 
"Она (Меркель) выдвигала свою кандидатуру (в 2017 году) на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца", - подчеркнул глава канцелярии.
 
Напомним, в июле у Меркель заметили третий приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
 
Ранее аналогичные ситуации происходили во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
 
После трех инцидентов с дрожью канцелярия Меркель изменила протокол церемонии встречи иностранных гостей.

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Теги: здоровье, Германия, Меркель, ФРГ, Ангела Меркель, канцлер Германии
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Источник: korrespondent.net

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