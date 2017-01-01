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СМИ показали "кладбище" запрещенных Boeing 737 MAX

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На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Запрет на их полеты может быть снят в ноябре.
Полеты Boeing 737 MAX запрещены
Полеты Boeing 737 MAX запрещены

Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, нашли в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле, пишет Daily Mail 20 июля.

На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты стоят на приколе как минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полеты данного типа воздушных судов может быть снят. При неблагоприятном развитии событий 737 MAX не поднимутся в небо до начала 2020 года.

Cмотрите фотогалерею: СМИ показали "кладбище" запрещенных Boeing 737 MAX

После второго крушения самолета модели 737 Max за последние полгода многие авиакомпании отказывались от эксплуатации этих лайнеров, а страны по всему миру стали запрещать их полеты над своей территорией. Подробно в материале Инструкция Boeing не сработала: Почему упали 737.

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Теги: авиакатастрофа, Boeing, лайнер, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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