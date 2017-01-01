В столице Сомали произошел взрыв

Бомба взорвалась на контрольно-пропускном пункте у въезда в международный аэропорт Могадишо возле автомагистрали.

10 человек погибли от взрыва бомбы в Сомали

Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в столице Сомали - Могадишо. Об этом сообщил в понедельник, 22 июля, сомалийский портал Губджуг ньюс.

По его информации, бомба взорвалась на контрольно-пропускном пункте у въезда в международный аэропорт Могадишо возле автомагистрали. Звуки взрыва были слышны по всему городу.

Место происшествия оцеплено сомалийскими силами безопасности.

Ранее в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли 11 человек, еще 25 получили ранения.

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