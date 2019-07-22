Военный самолет экстренно приземлился на дорогу в Тунисе

Тунис направил на место происшествия спецслужбы, чтобы определить причину инцидента. Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Ливийский тренировочный военный самолет приземлился в городе Меденин на юго-востоке Туниса. Об этом со ссылкой на частную тунисскую радиостанцию сообщает Associated Press в понедельник, 22 июля.

Известно, что самолет летел в Ливию, но место его отправки не сообщается. Согласно сообщениям в СМИ, на борту самолета находились два пилота. Местные власти направили на место происшествия спецслужбы, чтобы определить причину инцидента.

Стоит отметить, что Тунис принимает беженцев из Ливии, которые спасаются от насилия в стране. Государство находится в состоянии войны между противоборствующими властями на востоке и западе, каждую из которых поддерживают многочисленные военизированные подразделения.

Напомним, что ранее в США самолет совершил аварийную посадку в океане.

В Германии рухнул небольшой самолет: погибли три человека.

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