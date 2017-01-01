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В Сирии за десять дней погибли почти полтысячи мирных граждан

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За десять дней в Сирии были убиты по меньшей мере 450 мирных жителей, из которых 103 человека погибли в результате авиаударов со стороны "правительства и их союзников".
Авиаудары в Идлибе (архивное фото)
Авиаудары в Идлибе (архивное фото)

Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу, 26 июля.

"Несмотря на повторяющиеся призывы ООН уважать принципы предосторожности и различия в проведении боевых действий, недавняя безжалостная серия воздушных ударов со стороны правительства и их союзников продолжает осуществляться по медицинским учреждениям, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры, таким как рынки и булочные. Это гражданские объекты и с учетом повторяющихся схем подобных атак, крайне маловероятно, что они были случайными", - сказала она.

По данным УВКПЧ ООН, за 10 дней Сирии были убиты по меньшей мере 450 мирных жителей, из которых 103 человека погибли в результате авиаударов со стороны "правительства и их союзников" в провинциях Идлиб и Алеппо.

Бачелет напомнила, что нападение на гражданские объекты расцениваться как военное преступление и требует наказания виновных.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб. 

Напомним, СМИ сообщил о бомбардировке рынка в Маарет-ан-Нумане, которую совершили российские или сирийские самолеты. В результате атаки погибли более 20 человек.

 

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Теги: Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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