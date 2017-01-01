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Премьер Канады Трюдо посетил гей-бар

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Джастин Трюдо стал первым премьером Канады, который посетил гей-бар. Он сделал это накануне ЛГБТ-парада в Ванкувере.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал первым главой канадского правительства, посетившим гей-бар. Об этом сообщает NBC News.

Накануне прайд-парада в Ванкувере он заглянул в бар Fountainhead Pub, где сфотографировался и обменялся рукопожатием с посетителями.

"Спасибо ребятам из Fountainhead Pub за сегодняшний теплый прием", - написал Трюдо в Twitter.

Напомним, летом 2017 года Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто.

 

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Теги: Канада, геи и лесбиянки, видео, премьер-министр, геи, бар, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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