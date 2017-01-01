Хакеры атаковали американский банк Capital One

Похищены личные данные 100 миллионов клиентов.

В США хакеры совершили дерзкую атаку на банк Capital One. В результате взлома компьютерной сети злоумышленники похитили персональные данные около 100 миллионов человек, имевших счета или бравших кредиты в банке.

О хакерской атаке передает Голос Америки.

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Десятый по размеру капитала банк США узнал об атаке еще 19 июля, но сообщил о ней через полторы недели, в день, когда ФБР арестовало в Сиэтле подозреваемую Пейдж Томпсон. Ранее она разрабатывала программное обеспечение в компании Amazon Web Services, которая борется за контракт на 10 миллиардов долларов за создание “облачного“ сервиса для Пентагона. Банк уже подал в суд иск против Томпсон.

Большинство пострадавших от хакерской атаки - частные американские вкладчики и компании, которые имели счета или пытались получить кредит в банке с 2005 до 2019 года. Также среди похищенных данных оказались шесть миллионов данных канадских вкладчиков.

Среди украденной информации - даты рождения, доходы, номера банковских счетов и карт, а также номера социального страхования США, которые злоумышленники часто используют для незаконного обогащения.

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Однако, в Capital One утверждают, что эту информацию не успели использовать в преступных целях. Банк обещает усилить меры по кибербезопасности и потратить на это дополнительно до 150 миллионов долларов.

Как сообщалось 22 июля, хакеры украли данные у целой страны.

Также в июле неизвестные злоумышленники сумели похитить около 3,5 млрд иен ($32 млн) в криптовалюте со счетов японской онлайн-биржи Bitpoint Japan.

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