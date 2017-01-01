Трамп объяснил, зачем пользуется Twitter

Трамп добавил, что то, как о нем пишет пресса - самое большое разочарование для него за два с половиной года на посту президента.

"Я разочарован этим. Я очень удивлен этим... Не важно, насколько большая победа, они правда освещают некорректно, отсюда и термин "фейковые новости", - заявил президент.

Трамп также отметил, что среди его 43 тысяч сообщений в социальной сети нет заметок, о которых он особенно бы сожалел.

Как известно, Трамп почти все события комментирует с помощью Twitter. При этом большинство сообщений о себе в СМИ называет фейками.